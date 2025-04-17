Erzincan\'da \'Ailemiz Geleceğimiz\' Temalı Sunum Düzenlendi

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 2025 Aile Yılı farkındalık çalışması faaliyetleri kapsamında, Erzincan Belediyesi personeline yönelik olarak, Çok Amaçlı Toplantı Salonunda "Ailemiz Geleceğimiz" temalı bir sunum düzenlendi.

Sunumda ailenin korunması ve güçlenmesi, toplumdaki önemi, aile içi iletişim gibi konular ele alındı. Panelde Sosyolog Özlem Kocatürk ve Psikolog Büşra İpek, sağlıklı ve güçlü aile yapılarının hem bireysel hem toplumsal refah açısından taşıdığı öneme vurgu yaparken, katılımcıların sorularını da yanıtladılar. - ERZİNCAN