Erzincan'da Arılar Yeni Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika
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Yerel

Erzincan'da Arılar Yeni Sezona Hazırlanıyor

Erzincan'daki arıcılar, kışı atlatan arıların bakımını yaparak yaz sezonuna hazırlanıyor.

03.05.2025 20:12
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Erzincan'da kış uykusundan uyanan arılar yeni sezona hazırlanıyor

ERZİNCAN - Arıcılığın önde gelen şehirlerinden Erzincan'da çetin kışı atlatan bal arıları havaların ısınmasıyla birlikte çiçeklerle buluştu. Bahar mesaisine başlayan arıcılar ise uzun süren kışın ardından yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Zengin bitki çeşitliliğine sahip olan Erzincan, balı ile ön plana çıkıyor. 125 bin kovan arısı bulunan kentte arıcılar, yaz aylarında gerçekleştirilecek olan hasat için kovan bakımını gerçekleştiriyor.

Öte yandan kışın uzun ve çetin geçen kentte olumsuz hava şartları arıları da etkiledi. Kışı atlatan ve havaların ısınmasıyla özgürlüğüne kavuşan arılar, zirai don sebebiyle besin bulmakta zorluk yaşadı. Arıcılar ise çareyi takviye besinlerde buldu.

Erzincan'da arıcılık yapan Kalkan ailesi de yeni sezonda çiçek balı için hazırlıklara başladı. Yaklaşık 28 yıldır arıcılık yapan Veysel Kalkan, arıcılığı ailesi ile birlikte yaptığını aynı zamanda arıcılığın zor ve zahmetli olduğunu aktardı. Kalkan, "Bu süreklilik isteyen bir iş. Arıyı takip etmezsen bir haftada arılar ölebilir" diye konuştu.

Kış uykusundan uyanan arıların bakımını yaptıklarını söyleyen Kalkan, "Besin şu anda çok önemli. Don olayı oldu bu yıl. Arılara besin takviyesi yapıyoruz. Çünkü arılarımız zayi olabilirler. Zaten kışın uzun sürmesinden dolayı arılar kıştan zayıf çıktılar. Ama biz bu işe gönül verdik. Elimizden geleni yapıyoruz. Arılarımızı öldürmemeye çalışıyoruz" dedi.

Lise son öğrencisi Zeynep Gülsüm Kalkan ise, "Bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Babama elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Burada stresimi atmaya, vakit geçirmeye, zamanımı daha değerli geçirmeye çalışıyorum. Zahmetli, zor ama çok zevkli bir iş. Severek yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Erzincan'ın bal örtüsü ve bitki florası olarak çok zengin olduğunu kaydeden Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi ise, Erzincan'da geven ve kekik balının çok önemli olduğunu dile getirdi. Özendi, "Erzincan'da 125 bin kovan arı var. Bizim arılarımız haricinde 200 bin kovan da dışarıdan gezgin arıcı geliyor. Biz Arı Yetiştiricileri Birliği olarak elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Arıcılarımızın daha çok kazanmalarını, bal üretimlerinin daha kaliteli olabilmesi için her türlü desteği sağlıyoruz. Arıcılarımıza konularında uzman hocalardan eğitim veriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Erzincan, Ekonomi, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Arılar Yeni Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika

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