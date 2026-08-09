Altınbaşak’ta 2. Başak Festivali düzenlendi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Başak Festivali, yöresel ürün stantları, konserler ve kültürel etkinliklerle gerçekleştirildi.

Festival alanında kurulan stantlarda beldede üretilen sebze, meyve ve yöresel gıda ürünleri vatandaşların beğenisine sunuldu. Festivale katılan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, festivalin hayırlı ve güzel geçmesini dileyerek, bu tür etkinliklerin beraberliği güçlendirdiğini söyledi. Erzincan'da hiçbir vatandaşın ötekileştirilmeden aynı bayrak altında birlikte yaşadığını belirten Aydoğdu, "Biz her zaman devletimizin şefkatini, merhametini ve adalet duygusunu hiçbir vatandaşımızı ayırmadan yaşatmaya çalışan insanlarız" dedi.

Samimiyetin dilinin olmadığını ve reklama ihtiyaç duymadığını ifade eden Aydoğdu, Erzincan'a gelenlerin kentteki içtenliği özellikle hissettiklerini söyledi.

Altınbaşak beldesinin üretimi ve cömertliğiyle öne çıktığını belirten Aydoğdu, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta Altınbaşak Belediye Başkanı Engin Deniz olmak üzere herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından festival alanındaki stantları gezen Aydoğdu ve protokol üyeleri, üreticiler ve vatandaşlarla sohbet etti.