Erzincan'da vatandaşlar, bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek amacıyla otogara akın etti.
Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bayram yoğunluğu başladı. Ramazan Bayramı'nı aile ve yakınlarıyla geçirmek isteyen vatandaşlar, memleketlerine gidebilmek için şehirlerarası otobüs terminaline akın etti. Otobüs firmaları ise yoğunluktan dolayı yolcuların mağdur olmaması için ek seferler düzenledi.
Otobüs firması yetkilileri her ilde otogarlarda bayram yoğunluğunun olduğunu, tatiline çıkacak olan vatandaşların biletlerini erkenden alması gerektiğini belirterek, yolculuğa çıkmadan bir hafta öncesinden biletlerin alınması gerektiğini vurguladı. Tatil planlarını önceden yapan vatandaşlar biletlerini internet üzerinden alırken, son dakikada tatil planı yapanlar bilet bulamakta zorlandı. Ramazan Bayramı tatili süresince yoğunluğun devam edeceği öğrenilirken, otobüs firmaları tarafından ek seferlerin de duruma göre artırılacağı bildirildi. Yolculuğa çıkan vatandaşlar ise bilet fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirterek, "Önceden bu paralarla uçaktan gidiş dönüş bilet alınıyordu. İnşallah önümüzde ki süreçte fiyatlarda daha fazla artış yaşanmaz. Özellikle bayram tatili süresini memleketlerinde geçirmek isteyen öğrenciler çok zor duruma düşebilir" diye konuştu. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Erzincan'da Bayram Tatili İçin Otogara Akın - Son Dakika
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