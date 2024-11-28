Erzincan'da Çadır Çöktü, 55 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
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Erzincan'da Çadır Çöktü, 55 Koyun Telef Oldu

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Kemah ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çadır çökmesi sonucu 55 koyun telef oldu.

28.11.2024 01:33
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Erzincan'da hayvanların kaldığı çadır çöktü, 55 koyun telef oldu

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemah ilçesi Akça köyünde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çöken çadırın altında kalan 55 koyun telef oldu.

Akça köyünde yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle İsmail Apaydın'a ait hayvan çadırları çöktü. Yoğun kar yağışıyla birlikte üzeri karla kaplanan ve ağırlığı daha fazla taşıyamayan çadırlar yerle bir oldu. Çadırın altında kalan yüzlerce hayvan kurtarılırken, 55 koyun telef oldu.

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri günün ışıklarıyla birlikte, çökmenin meydana geldiği Akça köyüne giderek tespit çalışması yaptı. Yapılan tespitte iki çadırın çöktüğü ve 55 hayvanın telef olduğu belirlendi.

Erzincan\'da Çadır Çöktü, 55 Koyun Telef Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Çadır Çöktü, 55 Koyun Telef Oldu - Son Dakika

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