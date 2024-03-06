Erzincan\'da Damızlık Büyükbaş Hayvanlarda Mastitis Tespit Projesi Başarıyla Tamamlandı

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Bakanlık tarafından desteklenen Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje tutarı 480 bin TL olan yüzde 75 hibeli "Erzincan İli Damızlık Büyükbaş Hayvanlarda Mastitis TespitProjesi" kapsamında Erzincan'da damızlık sığırı olan 40 işletmeye 2'şer adet olmak üzere toplamda 80 tane mastit kontrol cihazı dağıtımı yapıldı.

Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Faruk Günay ve çiftçilerin katıldığı dağıtım töreninde konuşan İl Müdürü Murat Şahin, proje ile erken dönemde, belirtiler daha gözle görülemeyen düzeyde iken mastitisin tespit edilerek, uzun ve ağrılı bir sürece gerek kalmadan hayvanların tedavisine imkan vererek

hayvan ve sürü sağlığını korumak, ekonomik kayıpları önlemek, işletme ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti. - ERZİNCAN