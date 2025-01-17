Erzincan\'da gaziler ve şehit yakınları öğrencilerle buluştu

Yerel

"Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" kapsamında çocuklar ile gaziler ve şehit yakınları bir araya geldi.

Gerçekleşen programa; gaziler, şehit yakınları, öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecileri katıldı. Öğrenciler; milli birlik ve beraberlik, vatan, bayrak, millet sevgisini yüreklerinde taşıyan gazilerin kahramanlıklarını ve şehit ailelerinin hatıralarını dinledi.

Program; öğrencilerin sorularının gaziler ve şehit yakınlarının cevaplaması ile son buldu. - ERZİNCAN