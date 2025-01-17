"Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" kapsamında çocuklar ile gaziler ve şehit yakınları bir araya geldi.
Gerçekleşen programa; gaziler, şehit yakınları, öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecileri katıldı. Öğrenciler; milli birlik ve beraberlik, vatan, bayrak, millet sevgisini yüreklerinde taşıyan gazilerin kahramanlıklarını ve şehit ailelerinin hatıralarını dinledi.
Program; öğrencilerin sorularının gaziler ve şehit yakınlarının cevaplaması ile son buldu. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Erzincan'da gaziler ve şehit yakınları öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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