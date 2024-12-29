Erzincan'da Gençler ATV ile Drift Yaparak Karın Keyfini Çıkardı - Son Dakika
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Erzincan'da Gençler ATV ile Drift Yaparak Karın Keyfini Çıkardı

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Erzincan'da kar yağışı sonrası parkta ATV ile drift yapan iki genç, dikkat çekti. Şehirde ulaşımda olumsuzluk olmadı ve karla mücadele çalışmaları devam etti.

29.12.2024 11:39  Güncelleme: 11:43
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Karın keyfini ATV ile drift yaparak çıkardılar

ERZİNCAN - Erzincan'da kar yağışıyla birlikte soğuk hava etkisini azaltırken iki genç bindikleri 4x4 ATV ile park içerisinde drift yaparken görüntülendi.

Erzincan'da aralıklı kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının yoğun olmaması nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Belediye ekipleri şehir içerisinde, Karayolları ekipleri şehirlerarası güzergahlarda, İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yollarında karla mücadele çalışması yürüttü.

Bazı vatandaşlar da karın keyfini çıkardı. Erzincan kent merkezinde bulunan Barış Manço Parkı içerisinde trafiğe kapalı alanda 4x4 ATV ile drift yapan gençler dikkat çekti. Bir süre drift yapan iki genç daha sonra parktan ayrıldı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçek. Buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Gençler ATV ile Drift Yaparak Karın Keyfini Çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Gençler ATV ile Drift Yaparak Karın Keyfini Çıkardı - Son Dakika
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