1 yılda hafız oldu, 30 cüzü bir günde ezberden okuyarak hatim etti

Erzincan'da hafızlık eğitimini bir yılda tamamlayan öğrenci Yağmur Turak, Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzünü bir günde ezberden okuyarak hatim etti.

Erzincan İl Müftülüğü ve İhya Vakfına bağlı Sümbül Valide Sultan ve Emine Bilen Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan Yağmur Turak için hatim programı düzenlendi.

Teheccüt vaktinde Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan Turak, akşam namazı sonrasında 30 cüzün tamamını ezberden okuyarak hatmini tamamladı.

Programa Erzincan Vali Yardımcısı Rümeysa Sena Kurt, Erzincan İl Müftü Yardımcısı Semiha Keleş, Erzincan Belediye Başkanı'nın eşi Ürküş Aksun, kurs öğreticileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Hatim duasının ardından Yağmur Turak'a hafızlık tacı takıldı.

Programda konuşan kurs idarecisi Ayşe Yıldırım, Turak'ın gösterdiği azim ve gayretin takdire şayan olduğunu belirterek, hafızlık sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hafızlık eğitimini ilk yılında tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Yağmur Turak ise kendisine destek veren kurs hocalarına ve ailesine teşekkür etti.

Hatim duasının ardından gerçekleştirilen Sakal-ı Şerif ziyaretiyle program sona erdi. - ERZİNCAN