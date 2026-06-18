1 yılda hafız oldu, 30 cüzü bir günde ezberden okuyarak hatim etti - Son Dakika
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1 yılda hafız oldu, 30 cüzü bir günde ezberden okuyarak hatim etti

1 yılda hafız oldu, 30 cüzü bir günde ezberden okuyarak hatim etti
18.06.2026 10:12  Güncelleme: 10:13
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Erzincan'da hafızlık eğitimini bir yılda tamamlayan Yağmur Turak, Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzünü bir günde ezberden okuyarak hatim etti. Programda kendisine hafızlık tacı takıldı.

Erzincan'da hafızlık eğitimini bir yılda tamamlayan öğrenci Yağmur Turak, Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzünü bir günde ezberden okuyarak hatim etti.

Erzincan İl Müftülüğü ve İhya Vakfına bağlı Sümbül Valide Sultan ve Emine Bilen Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan Yağmur Turak için hatim programı düzenlendi.

Teheccüt vaktinde Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan Turak, akşam namazı sonrasında 30 cüzün tamamını ezberden okuyarak hatmini tamamladı.

Programa Erzincan Vali Yardımcısı Rümeysa Sena Kurt, Erzincan İl Müftü Yardımcısı Semiha Keleş, Erzincan Belediye Başkanı'nın eşi Ürküş Aksun, kurs öğreticileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Hatim duasının ardından Yağmur Turak'a hafızlık tacı takıldı.

Programda konuşan kurs idarecisi Ayşe Yıldırım, Turak'ın gösterdiği azim ve gayretin takdire şayan olduğunu belirterek, hafızlık sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hafızlık eğitimini ilk yılında tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Yağmur Turak ise kendisine destek veren kurs hocalarına ve ailesine teşekkür etti.

Hatim duasının ardından gerçekleştirilen Sakal-ı Şerif ziyaretiyle program sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Erzincan, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 1 yılda hafız oldu, 30 cüzü bir günde ezberden okuyarak hatim etti - Son Dakika

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