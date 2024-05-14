Erzincan'da Hayvanların Su İhtiyacı Sıvatlarla Karşılanıyor - Son Dakika
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Erzincan'da Hayvanların Su İhtiyacı Sıvatlarla Karşılanıyor

Erzincan\'da Hayvanların Su İhtiyacı Sıvatlarla Karşılanıyor

Erzincan'da tarım teşkilatı tarafından hazırlanan projelerle meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacı sıvatlarla karşılanıyor. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen projeler sayesinde hayvanların yeterli ve kaliteli suya ulaşması sağlanıyor. Bu sayede hayvanların refahı artarken, su kaynakları daha verimli kullanılıyor.

14.05.2024 09:08
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Erzincan'da meralarda otlayan hayvanların günlük su ihtiyaçlarının giderilmesi için meralardaki su kaynaklarının iyi bir şekilde değerlendirmesi büyük önem arz ederken Erzincan'da bu ihtiyacın giderilmesi için Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri son yıllarda köylerin sıvat ihtiyacını karşılıyor.

Hayvanların içmeleri için gerekli olan suyun karşılanmaması durumunda hayvanlarda et ve süt kayıplarında büyük artışlar yaşanabiliyor. Bu kapsamda tarım teşkilatı mera ve yaylalarda otlayan büyük ve küçükbaş hayvanların su ihtiyacının karşılanması için hazırladığı projelerle sıvat ihtiyacını karşılıyor. Hazırlanan projeler DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse ediliyor.

İhtiyaç bulunan köy meralarına bu sıvatların yerleştirilmesi ile birlikte; Yaz döneminde merada hayvanların ihtiyacı olan yeterli ve kaliteli su temin edilmiş olacak, Doğada az miktarda parça parça bulunan sular bir araya getirilerek hayvanların faydalanabilecekleri bir sıvat içinde toplanmış olacak, Hayvanlar fazla yol kat etmeden içme sularına ulaşacağı için enerji kaybı olmayacak, aynı zamanda ayaklarında, tırnaklarında mekanik zedelenme olmayacak ve Küresel ısınmadan dolayı azalan su kaynakları daha verimli kullanılmış olacak.

Proje kapsamında son olarak Refahiye ilçesine bağlı Altköy, Ardıçlık, Aydoğan, Çatalçam ve Avşarözü köylerine ait meraların sıvat ihtiyacı karşılandı. Konuyla ilgili bilgi aldığımız Refahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayşegül Yıldırım, köylere ait meralara yerleştirilen sıvat ihtiyaçlarının DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile yapılan işbirliği ile giderilmesinin hayvan refahının sağlanması, hayvanların su ihtiyaçlarının karşılanması anlamında büyük önem taşıdığını vurguladı.

Erzincan genelinde yürütülen proje kapsamında bilgi veren Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, "Mera alanlarımız hayvan yetiştiriciliği açısından en önemli kaynaklarımızdandır. Otlatılan hayvanların temiz ve kolay ulaşılabilir su ihtiyacının temini hayvancılık açısından çok önemli bir yer tutmaktadır. Mera, yaylak ve kışlaklarda otlayan hayvanlarımızın su ihtiyaçlarının sağlanması, hayvan yetiştiricilerimizin işlerinin kolaylaştırılarak zamandan tasarruf sağlanması ve meraların işlev ve verimliliğinin arttırılması amacıyla hayata geçirdiğimiz proje ile son 4 yılda Merkez ilçede 10, Tercan'da 30, Çayırlı'da 60, Otlukbeli'de 18, Üzümlü'de 58, Kemaliye'de 90 ve Refahiye'de 174 olmak üzere il genelinde toplam 440 sıvat dağıtımı gerçekleştirdik. Başta projemizi kabul ederek finanse eden DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı olmak üzere, köy muhtarlarımıza ve ilçe müdürlüklerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Hayvanların Su İhtiyacı Sıvatlarla Karşılanıyor - Son Dakika

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