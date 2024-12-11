Erzincan'da Hisseli Harikalar Kumpanyası Sahnelendi - Son Dakika
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Yerel

Erzincan'da Hisseli Harikalar Kumpanyası Sahnelendi

Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Erzincan'da 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' müzikali izleyiciyle buluştu.

11.12.2024 23:19
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Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Erzincan'da "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali sahnelendi

ERZİNCAN - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Şırnak'tan başlatılan 1. Anadolu Opera ve Bale Festivalinin ikinci durağı Erzincan oldu. Festival kapsamında Erzincan'da "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali sahnelendi ve izleyicinin beğenisini topladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün bu yıl ilk kez düzenlediği Anadolu Opera ve Bale Festivalinin ikinci adresi Erzincan oldu. "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalinin sahneleneceği Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Salonunu Erzincanlılar saatler öncesinden tam kapasite doldurdu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in kaleme aldığı, Hababam Sınıfı filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikali, Erzincanlı sanatseverlerin beğenisine sundu.

Anadolu'da turne yapan bir kumpanyanın yeni bir assolist arayışına girmesini ve bulunan yeni assoliste köy ağasının aşık olmasıyla gelişen komik olayları anlatan müzikal, besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe tarafından senfonik orkestraya uyarlandı.

Kıvanç Tepe'nin orkestra şefliğini de yaptığı müzikal Şahan Gürkan tarafından sahneye koyuldu. Erzincan'da sahnelenen müzikal izleyiciden tam not aldı. Uzun süre alkışlandı.

Festivalin sanatın birleştirici gücünün Anadolu'nun her köşesine ulaşacağına olan inancının da bir sembolü olduğunu belirten Devlet Bale ve Operası Genel Müdürü Tan Sağtürk, "Opera ve baleyi insan ruhunun en derin duygularını evrensel bir dille anlatan ve herkesin kalbine dokunabilecek güce sahip bir ifade biçimi olarak görüyoruz. Erzincan'da muhteşem bir seyirciyle buluştuk." dedi.

Müzikalin sonunda izleyicilerden düşüncelerini aktaran Nisa Turaç ise, "Uzun süre sonra çok emek verilmiş bir oyun izledik. Çok keyifle izledik, her anı çok güzeldi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Hisseli Harikalar Kumpanyası Sahnelendi - Son Dakika

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