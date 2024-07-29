Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 ölü, 1 yaralı

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Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, Çağlayan yolu Yalınca köyü civarında iki otomobil çarpıştı. Kazada, 80 yaşındaki Nedime Çubuk hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü Y.Ç. yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.07.2024 10:07
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Erzincan'da iki otomobilin çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kadın hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Çağlayan yolu Yalınca köyü civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Ş., idaresindeki 24 AJ 359 otomobil Y.Ç., yönetimindeki 77 DN 243 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 77 DN 243 plakalı otomobilde bulunan 80 yaşındaki Nedime Çubuk hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Y.Ç., ise ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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