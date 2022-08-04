Erzincan'da ilk defa ekilen çörek otundan verimli sonuç alındı - Son Dakika
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Erzincan'da ilk defa ekilen çörek otundan verimli sonuç alındı

04.08.2022 09:17

Erzincan'da ilk defa ekilen çörek otundan verimli sonuç alındı Tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan çörek otu Erzincan'da başarıyla yetiştirildi.

Erzincan'da ilk defa ekilen çörek otundan verimli sonuç alındı

ERZİNCAN - Tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan çörek otu Erzincan'da başarıyla yetiştirildi.

Erzincan Merkeze bağlı Yeniköy köyünde yaşayan üretici Serkan Haberdar yaklaşık 100 dekarlık alanda çörek otu yetiştiriciliği gerçekleştirdi. Tıpta ve Türk mutfağında geniş bir kullanım alanı bulunan çörek otu, piyasalarda da rahatlıkla satılabiliyor.

Çörek otu yetiştiren üretici Serkan Haberdar'ı ziyaret eden Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, çörek otu yetiştiriciliğinin gayet başarılı bir şekilde Erzincan'da yetiştirildiğini, önümüzdeki yıllarda ekim sahalarının genişlemesini beklediklerini söyledi. Erzincan'ın tıbbi ve aromatik bitkiler sınıfında yer alan birçok bitkinin yetiştirilebilmesi için uygun şartlara sahip olduğunu ifade eden İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan çiftçisinin yeniliklere açık bir yapıya sahip olmasının değişik ürünlerin Erzincan tarımına girmesini sağladığını söyledi.

Çörek otu yetiştiriciliği yapan Serkan Haberdar ise Erzincan'da yaklaşık 100 dekarlık alanda çörekotu yetiştiriciliği yaptıklarını kaydederek "Çörek otu yetiştiriciliğini gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Dekara 150-200 kilogram verim aldık. Çörek otunun halihazırda piyasa fiyatları kilo başına 50-70 lira olarak değişiyor. Bu bazda düşündüğümüzde karlı bir iş gerçekleştirdik" dedi.

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Kaynak: İHA

Murat Şahin, Erzincan, Yeniköy, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da ilk defa ekilen çörek otundan verimli sonuç alındı - Son Dakika

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