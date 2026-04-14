Erzincan\'da İstişare Toplantısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Aydoğdu, esnaf ve sanatkarların önemini vurgulayarak ekonomik kalkınma çağrısı yaptı.

Erzincan'da, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında geniş katılımlı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya; birim amirleri, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile oda yönetimi ve meclis üyeleri, Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı tüm oda başkanları ve yönetimleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Aydoğdu, Erzincan'ın birlik ve beraberlik duygusuyla Türkiye'ye örnek bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Bizler şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlarken 'Ben' değil, 'Biz' anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda, STK'larımızla, meslek odalarımızla, müteşebbislerimizle ve esnaflarımızla tam bir birlik içerisinde çalışıyoruz." dedi.

Esnaf ve sanatkarların şehirlerin kültürel ve ekonomik yapısının temel taşı olduğunu ifade eden Aydoğdu, "Esnafımız sadece ticaret yapan bir kesim değil; mahallemizin güveni, sokağımızın sesi ve ahilik geleneğimizin yaşayan temsilcileridir. Sizlerin refahı, Erzincan'ın refahıdır. Bu nedenle kamu kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle birlikte esnafımızın önündeki engelleri kaldırmak ve ticaret hacmini artırmak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye kararlıyız." şeklinde konuştu.

Erzincan'ın kalkınması için ekip ruhuyla gece gündüz çalıştıklarını belirten Aydoğdu, ilin gelişimine katkı sunan herkese teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Erzincan, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 09:22:42. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.