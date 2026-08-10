Erzincan’da Kahraman Tanoğlu Camii ibadete açıldı
Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu'nun merhum babası adına yaptırdığı Kahraman Tanoğlu Camii, düzenlenen tören ve dualarla ibadete açıldı. Açılışa protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu tarafından merhum babası adına yaptırılan Kahraman Tanoğlu Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı.
Caminin açılış törenine Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Doç. Dr. Burhan İşliyen, Erzincan Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından caminin açılışı gerçekleştirildi.
Törende konuşan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Kahraman Tanoğlu Camii'nin yapılmasına vesile olan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Cenab-ı Hak hayırlı etsin" dedi.
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