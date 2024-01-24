Erzincan\'da Kırsal Kalkınma Yatırımları İncelemesi

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteği ile yapılan 500 baş kapasiteli modern ağılda incelemelerde bulundu.

Erzincan merkeze bağlı Yalınca Köyü'nde Ömer Uysal'a ait koyun ağılı ve seralarda incelemelerde bulunan İl Müdürü Murat Şahin, tarım sektörüne yapılan yatırımların artarak devam ettiğini son zamanlarda yatırımcı portföyünde genç girişimcilerin artmasının sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteği ile yapılan 500 baş kapasiteli modern ağılda incelemelerde bulunan İl Müdürü Şahin, küçükbaş hayvancılık sektörüne yönelik yapılan yatırımın hem modern anlamda hayvancılık yapılmasına hem de küçükbaş hayvan potansiyelinin artmasına katkıda bulunacağını söyledi. Toplam 7 milyon lira tutarındaki yatırım Erzincan'da küçükbaş hayvancılığa yatırım yapmak isteyen girişimcilere örnek teşkil edecek.

Yatırımcı Ömer Uysal aynı zamanda Yalınca köyünde TKDK desteği ile 6 dekar alanda sera yatırımı da gerçekleştirdi. Serayı da gezen İl Müdürü Şahin, "KKYDP destekleri kapsamında tarımsal üretime yönelik makine ekipman malzeme alım başvuruları 19 Şubat 2024 tarihine kadar devam etmekte olup İl Müdürlüğü olarak elimizden gelen desteği üreticilerimize sunmaya devam edeceğiz, yatırımlarını gerçekleştiren üreticimize hayırlı kazançlar diliyoruz." dedi. - ERZİNCAN