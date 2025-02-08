Erzincan'da Köpek Katliamı İddiası: Belediye Çalışanları Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Erzincan'da Köpek Katliamı İddiası: Belediye Çalışanları Görevden Uzaklaştırıldı

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Erzincan'da, sahipsiz köpeklere yönelik katliam iddiaları nedeniyle bir soruşturma başlatıldı ve bazı belediye çalışanları görevden uzaklaştırıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceği vurgulandı.

08.02.2025 10:13  Güncelleme: 10:17
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Erzincan'da köpek katliamı iddiası: Belediye çalışanları görevden uzaklaştırıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da köpek katliamı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı, bazı belediye çalışanları görevden uzaklaştırıldı.

Erzincan Belediyesi, sahipsiz köpeklere yönelik katliam iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı, ilgili personellerin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 3 Şubat 2025'te bazı sosyal medya ve haber kanallarında sokak hayvanlarına ilişkin yer alan haber ve görüntüler üzerine gerekli idari ve hukuki sürecin ivedilikle başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, soruşturmanın selameti için idari ve hukuki süreç tamamlanıncaya kadar veteriner işleri müdürü ve ilgili personeller görevden uzaklaştırılmıştır. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Köpek Katliamı İddiası: Belediye Çalışanları Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

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