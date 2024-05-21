Erzincan'da Kurbanlık Hayvan Alımında Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
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Erzincan'da Kurbanlık Hayvan Alımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Erzincan\'da Kurbanlık Hayvan Alımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bayram öncesi kurbanlık hayvan alacak vatandaşları uyarmaktadır. İl Müdürü Murat Şahin, kurbanlık hayvan alımında dikkat edilmesi gereken hususları açıklamıştır. Bu hususlar arasında hayvanın yaşının uygun olması, küpesinin olup olmadığı, sağlık durumu, dış görünümü ve cinsiyet organlarının kontrol edilmesi yer almaktadır. Ayrıca, kurbanlık hayvanların yaş tayini için çiftlik kayıtları veya TarımCebimde mobil uygulaması kullanılabilmektedir. İl Müdürü Şahin, kurbanlık hayvan kesimlerinin sadece Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı kesimhanelerde veya Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği kesim yerlerinde yapılması gerektiğini vurgulamıştır.

21.05.2024 08:36
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Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bayram öncesi kurbanlık hayvan alacak vatandaşları nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyardı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin tarafından yapılan açıklamada, "Kurban edilebilmesi için koyun ve keçinin bir, sığır ve mandanın iki, devenin ise beş yaşını doldurmuş olması gerekir" dedi.

İl Müdürü Murat Şahin, açıklamasında kurbanlık hayvan alımında şu hususlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Sığır ve manda ile koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına bakılmalı.

Çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar olmamalı.

Hayvanın kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlı olmalı.

Yüksek ateş, salyası ve gözde akıntısı olmamalı.

Pis kokulu ishali ve burun akıntısı olmamalı.

Öksürük ve nefes darlığı yaşamamalı.

Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı.

Yara, şişlik ve ödemi olmamalı.

Cinsiyet organları ve memede kötü kokulu akıntısı bulunmamalı.

Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmelidir.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin açıklamasında kurbanlık hayvanlarda yaş tayini konusunda uyarılarda bulundu: İl Müdürü Şahin "hayvanların yaşlarının tayininde düzgün tutulmuş çiftlik kayıtları kesin sonucu verir. Kayıtlar yok ise, en iyi yaş tespiti diş gelişimine bakarak tayin edilir. Ayrıca kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgileri Bakanlığımızca geliştirilen "TarımCebimde" mobil uygulaması üzerinden sorgulanabilmektedir. Sığır veya mandanın alt çenesinin önünde gelişimini tamamlamış iki kalıcı kesici dişin bulunması o hayvanın iki yaşını doldurduğunu göstermektedir. Koyunların dış görünüşüne bakılarak, altı aydan büyük ve anası veya erişkin bir koyun kadar olması kurban edilebilmesi için yeterli sayılmaktadır. Keçilerin kurban edilebilmesi için bir yaşını doldurmuş olması gerekir. Sığırlarda olduğu gibi keçilerde de yaş tayini, ön kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı dişlerinin alması esasına dayanmaktadır. Devenin kurban edilebilmesi için beş yaşında değişen ikinci kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı dişlerin alması gerekir" dedi.

Kurbanlık hayvanların, Tarım ve Orman Bakanlığından Onaylı kesimhaneler ile Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği kesim yerlerinde yapılabileceğini söyleyen İl Müdürü Şahin, cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimlerinin yapılamayacağını söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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