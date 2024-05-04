Erzincan'da maden ocağında toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzincan'da maden ocağında toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti

Erzincan\'da maden ocağında toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu 13 Şubat'ta kaybolan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Anagold Madencilik tarafından yapılan açıklamada, kayıp işçilere ulaşma çalışmalarının devam ettiği ve henüz ulaşılamayan 5 işçi için de umutlarının devam ettiği belirtildi.

04.05.2024 13:35
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat günü meydana gelen toprak kayması olayının ardından bugün toprak altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Konuya ilişkin Anagold Madencilikten bir açıklama yapılarak başsağlığında bulunuldu.

Anagold Madencilikten yapılan yazılı açıklamada, "Çöpler maden işletmemizde, 13 Şubat 2024 tarihinde yaşanan elim kaza sonucunda, arama çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiğimiz kayıplarımızdan 2 değerli çalışma arkadaşımızın daha naaşına ulaştığımızı büyük bir yas içerisinde bildirmekteyiz. Merhum Ramazan Çimen ve Kenan Öz'e Allah'tan rahmet diler, kederli aileleri ve çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı temenni ederiz.

Henüz ulaşamadığımız 5 değerli çalışma arkadaşımızın acısını hep birlikte yaşıyor, tüm yakınlarına sabır ve güç diliyoruz. Bu zorlu süreçte en büyük önceliğimiz, kayıp çalışanlarımıza ulaşmak ve ailelerimize her türlü desteği sağlamaktır. Anagold olarak, ailelerimizin her daim yanında olacağımızın ve bölgedeki arama çalışmalarımızı hassasiyetle sürdüreceğimizin taahhüdünü bir kez daha yineliyoruz. Saygılarımızla" ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da maden ocağında toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da maden ocağında toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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