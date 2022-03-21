Erzincan'da "Mahalle Sohbetleri" başladı - Son Dakika
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Erzincan'da "Mahalle Sohbetleri" başladı

21.03.2022 09:45
Erzincan'da "Mahalle Sohbetleri" başladı

Erzincan'da vatandaşların sorunlarını yerinde görmek ve çözümler üretmek için "Mahalle Sohbetleri" adı altında Mimar Sinan mahallesinde danışma toplantısı düzenlendi.

Erzincan'da vatandaşların sorunlarını yerinde görmek ve çözümler üretmek için "Mahalle Sohbetleri" adı altında Mimar Sinan mahallesinde danışma toplantısı düzenlendi.

Bilali Habeşi Camii çay ocağında akşam saatlerinde düzenlenen toplantıya, Vali Makas'ın yanı sıra ilgili kurum yöneticileri ve Mimar Sinan mahallesinde yaşayan vatandaşlar katıldı.

Mahalle Muhtarı Cemalettin Demirtaş'ın mahalle de yürütülen çalışmalar ve istekler hakkında bilgi vermesinin ardından konuşan Vali Makas, "Buradaki vatandaşlarımızla bir arada olmak amacıyla bugün Mimar Sinan Mahallemiz de mahalle ziyaretlerinin ilkini başlatıyoruz. Halkımızın yoğun olarak kullandığı çay ocaklarını tercih ederek, sıcak bir bardak çay sohbetiyle hem vatandaşlarımızla hemhal oluyor hem de onların mahallelerindeki yaşamlarını yerinde öğreniyor, ihtiyaçlarını sorunlarını bizzat kendilerinden dinliyoruz" dedi.

Soru-cevap şeklinde geçen sohbette, mahalle sakinlerinin istek ve sorunları dinlendi. - ERZİNCAN

Erzincan'da Mahalle Sohbetleri başladı
Erzincan'da Mahalle Sohbetleri başladı

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Mimar Sinan, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'da 'Mahalle Sohbetleri' başladı - Son Dakika


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