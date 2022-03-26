Erzincan'da "Mahalle Sohbetleri" devam ediyor - Son Dakika
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Erzincan'da "Mahalle Sohbetleri" devam ediyor

26.03.2022 10:22
Erzincan'da "Mahalle Sohbetleri" devam ediyor

Erzincan'da vatandaşların sorunlarını yerinde görmek ve çözümler üretmek için düzenlenen "Mahalle Sohbetleri" Yavuz Selim mahallesinde devam etti.

Erzincan'da vatandaşların sorunlarını yerinde görmek ve çözümler üretmek için düzenlenen "Mahalle Sohbetleri" Yavuz Selim mahallesinde devam etti.

Yavuz Selim Camii çay bahçesinde akşam saatlerinde düzenlenen toplantıya, Vali Makas'ın yanı sıra milletvekilleri, ilgili kurum yöneticileri ve Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar katıldı.

Daha sonra soru-cevap şeklinde devam eden sohbette, Vali Makas ve beraberindekiler mahalle sakinlerinin istek ve sorunlarını dinledi.

Düzenlenen toplantıda Vali Makas, "İlçelerimizde ve şehir merkezimizde yaşayan vatandaşlarımızla mahallinde bir arada olmak amacıyla başlattığımız proje dahilinde, ilimiz merkezinde ki ikinci toplantıyı Yavuz Selim Mahallemizde gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızla hemhal olup, onların ihtiyaçlarının ve sorunlarının bizzat yerinde dinliyoruz. Düzenlenen bu toplantıların hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - ERZİNCAN

Erzincan'da Mahalle Sohbetleri devam ediyor
Erzincan'da Mahalle Sohbetleri devam ediyor
Erzincan'da Mahalle Sohbetleri devam ediyor

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Erzincan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'da 'Mahalle Sohbetleri' devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da "Mahalle Sohbetleri" devam ediyor - Son Dakika
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