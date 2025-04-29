Erzincan'da Maliyetine Altın Satışı

Altındaki fiyat artışına inat maliyetine satış başlattı

ERZİNCAN - Erzincan'da faaliyet gösteren Nazir Kuyumculuk, 45. kuruluş yıldönümü nedeniyle maliyetine satış uygulaması başlattı.

Altın fiyatlarındaki artışa inat kuruluş yıldönümleri nedeniyle maliyetine satış başlattıklarını ifade eden işletme sahibi Burcu Kayser Sarıçiçek, alım gücünün düşmesinden dolayı böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Özellikle düğün sezonunun yaklaşması nedeniyle düğün alışverişi yapmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunan Sarıçiçek, kampanyanın bir hafta süreceğini ifade etti.

En güvenli yatırım aracının altın olduğuna dikkat çeken Sarıçiçek, maliyetine satış fırsatından faydalanılmasını istedi.