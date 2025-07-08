Erzincan\'da Muharrem Ayı Etkinliği: 5 Bin Kişiye Aşure Dağıtıldı

Erzincan'da Muharrem ayı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından Cumhuriyet Mahallesi Cemevinde 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Erzincan Merkez Cumhuriyet Mahallesi Cemevinde, Muharrem ayı sebebiyle düzenlenen etkinlikte, bahçede ki kazanlarda aşçılar tarafından pişirilen 5 bin kişilik aşure davetlilere ikram edildi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesi Başkanı Sadık Düzgün, Muharrem orucunun Adem Peygamberden beri tutulduğunu ifade ederek, bugün aşurelerin pişirildiğini ve dağıtımına sabah başlandığını ifade etti.

Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kent protokolünün yanı sıra siyasi parti yöneticileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZİNCAN