Erzincan'da Nadir Dağ Keçileri Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

Erzincan'da Nadir Dağ Keçileri Havadan Görüntülendi

Munzur Dağlarında koruma altında bulunan dağ keçileri, drone ile havadan görüntülendi.

27.02.2025 20:29
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Erzincan'da dağ keçileri böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan ile Tunceli arasında uzanan Munzur Dağlarında koruma altında bulunan dağ keçileri havadan görüntülendi.

Yaban hayatının zengin olduğu Erzincan'da nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan dağ keçileri karlı arazide yiyecek ararken DKMP ekiplerince drone ile kaydedildi. Yükseklerde yaşadığı için nadir görülen dağ keçileri doğaseverleri mest etti. Yakından görüntülenen sürü halindeki dağ keçileri belgesel niteliğinde görüntüler ortaya çıkardı. Karlı arazide kendi doğasında görüntülenen dağ keçileri doğaseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Nadir Dağ Keçileri Havadan Görüntülendi - Son Dakika

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