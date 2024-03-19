Erzincan\'da Ramazan Ayında Aydınlatılmış Pistlerde Gece Kayağı

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Erzincan'da kayak severler, ramazanın kayak sezonuna denk gelmesi nedeniyle iftardan sonraki zamanlarını aydınlatılmış pistlerde geçiriyor.

Türkiye'nin önemli merkezlerinden Ergan Dağı Kayak Merkezinde kayak heyecanı devam ediyor. Erzincan kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Munzur Dağları'nın eteklerinde yer alan 2 bin 970 rakımlı Ergan Dağı Kayak Merkezinde gece kayağı saatleri, ramazan için değiştirildi. Sezon içinde 19.00'a kadara açık olan pistler, ramazan boyunca 19.30- 22.00 saatleri arasında kayak severleri ağırlıyor. İftardan sonra Ergan Dağı Kayak Merkezine gelen kayak severler, gece aydınlatılan pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Vatandaşlardan Metehan Sevilir ramazanın bu yıl kayak sezonuna denk geldiğine belirterek, "Tesisler açık. Kayağın zevkini de görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Havalar da soğuk, dışarıda oturulmuyor. Burada müthiş bir keyif var. İftarımızı yaptık, ailece dağa geldik. Yeni bir ramazan etkinliğimiz." dedi. - ERZİNCAN