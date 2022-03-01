Erzincan'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor

01.03.2022 09:08
Erzincan'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Erzincan Müftülüğü tarafından sabah namazının manevi atmosferini yaşamak, yaşatmak, cami cemaatiyle tanışıp kaynaşmak ve görevlilere motivasyon ziyaretinde bulunmak maksadıyla sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

Erzincan Müftülüğü tarafından sabah namazının manevi atmosferini yaşamak, yaşatmak, cami cemaatiyle tanışıp kaynaşmak ve görevlilere motivasyon ziyaretinde bulunmak maksadıyla sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

Oto Sanayi Camii'nde gerçekleştirilen sabah namazı programına İl Müftüsü Burhan Çakır, oto sanayi esnafı ve çevrede görev yapan din görevlileri iştirak etti. Sabah namazı sonrası yapılan zikrin ardından, İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından sohbet edilerek cemaatin sabah namazının manevi bereketinden istifade etmeleri sağlandı.

Program sonrası cemaate çorba ikram edildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor
Erzincan'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor
Erzincan'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor

YORUMLAR
500
Kapısı yakılan tarihi camide tadilat başlatıldı Kapısı yakılan tarihi camide tadilat başlatıldı Hassas burun 'Tatya', komandoları bombalı tuzaklardan koruyor Hassas burun 'Tatya', komandoları bombalı tuzaklardan koruyor

Burhan Çakır, Erzincan, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
08:57 Ukrayna'da çatılarda 'gizemli' kırmızı semboller: Kim yapıyor, amaçları ne?
08:48 Elektrik faturasında yeni düzenleme başladı! Vatandaşa fatura ne kadar yansıyacak?
08:39 Rusya, 65 Km'lik ölüm konvoyuyla başkent Kiev'i zorluyor: Reuters duyurdu
08:38 Bir kızını sır gibi saklıyordu! İlk kez kızı Gülşen'le poz veren Tatlıses yaptığı paylaşımda büyük oğlundan hiç bahsetmedi
08:31 Ukrayna, Türkiye'den aldığı Bayraktar SİHA'lar ile Rus savunma sistemlerini imha etti!
08:05 Belarus müzakeresinden sonra Zelenski'den ilk açıklama: Rusya kendi pozisyonunu açıkladı, istediğimiz bir sonuç yok
07:56 "Göğüsleriniz silikon mu?" diye soruldu! Gülben Ergen: Takma bir şey yok bende
07:53 Mart ayının ilk gününde hava nasıl olacak: Yurt genelinde yağışlar hakim, hava parçalı çok bulutlu!
07:41 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:36 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 09:13:09. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement