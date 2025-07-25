Erzincan\'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Toplantı Düzenlendi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar ile doğal yaşam alanında sürdürülen faaliyetlerin ele alındığı bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, sahipsiz hayvanlara yönelik hayvan barınağı çalışmaları, mama üretimi ve doğal yaşam alanındaki faaliyetlerle birlikte, Toplu Sera Bölgesi'nde yürütülen su, yol ve elektrik gibi altyapı çalışmalarındaki son durum değerlendirildi.

Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, kısırlaştırılması ile hem barınakta hem de doğal yaşam alanında sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüm çalışmaların titizlikle yürütülmesi talimatını veren Vali Aydoğdu, Toplu Sera Alanı'ndaki altyapı çalışmalarının da yakından takip edilmesini ve kısa sürede tamamlanmasını istedi. Erzincan Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları, belediye başkan yardımcıları ve ilgili kurum amirleri katıldı. - ERZİNCAN