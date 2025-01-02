Erzincan'da Soğuk Hava Buz Kestirdi - Son Dakika
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Erzincan'da Soğuk Hava Buz Kestirdi

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Erzincan'da aşırı soğuk hava Girlevik Şelalesi'ni dondurarak 2 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluşturdu.

02.01.2025 09:04
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Erzincan yılın ilk günlerinde buz kesti

ERZİNCAN - Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı Erzincan adeta buz kesti. Doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi, geceleri yaşanan aşırı soğuk havayla birlikte buz tuttu.

Gece en düşük hava sıcaklığının Ergan Dağı Kayak Merkezinde eksi 15 derece olarak ölçüldüğü Erzincan'da soğuk hava günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkiliyor.

Erzincan'da kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan ve güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi de dondu. Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 2 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri kendine hayran bıraktı.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise oluşan buz sarkıtları ile ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

"Çığ uyarısı"

Bölge de yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Soğuk Hava Buz Kestirdi - Son Dakika

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