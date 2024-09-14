Erzincan'da Sosyal Hizmet Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'da Sosyal Hizmet Denetimi

Erzincan\'da Sosyal Hizmet Denetimi

Erzincan'da sosyal hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla merkezler denetlendi.

14.09.2024 07:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal hizmet modellerinden faydalanan vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla Erzincan'da sosyal hizmet merkezleri, ve Şönim Müdürlüğü denetlendi.

Erzincan Sosyal Hizmet Merkezi, Tercan ilçesindeki Sosyal Hizmet Merkezi ve Şönim Müdürlüğünde gerçekleştirilen denetimlerde uygulanan sosyal hizmet modellerinin durumu, arz odaklı yaklaşımların kalitesinin artırılması gibi konular ele alındı.

Birimlerde görevli personellerle görüşen Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, "Vatandaşlarımıza artık talep odaklı değil, arz odaklı olarak hizmet veriyoruz ve uyguladığımız sosyal hizmet modellerinin kalitesinin artırılması için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"Sosyal hizmet modellerimizi ilimizin en ücra yerlerinde yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırma noktasındaki gayretlerimiz artarak devam edecektir." diyen İl Müdürü Demirci, personellere özverilerinden dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, erzincan, Demirci, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Sosyal Hizmet Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 03:16:15. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Sosyal Hizmet Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement