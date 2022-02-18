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Erzincan'da Şubat ayı mutat personel toplantısı yapıldı - Son Dakika

Erzincan'da Şubat ayı mutat personel toplantısı yapıldı

18.02.2022 10:56
Erzincan'da Şubat ayı mutat personel toplantısı yapıldı

Erzincan İl Müftülüğü tarafından imam hatip ve müezzin kayyım personelleri ile Kur'an Kursları personeline yönelik Şubat ayı toplantısı yapıldı.

Erzincan İl Müftülüğü tarafından imam hatip ve müezzin kayyım personelleri ile Kur'an Kursları personeline yönelik Şubat ayı toplantısı yapıldı.

Erzincan İl Müftülüğünde gerçekleştirilen toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer resmi kurumlardan gelen yazıların görüşülmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatlarının istişaresi yapıldı. Kur'a-ı Kerim tilavetinin ardından başkanlık ve sair kurumlardan gelen resmi yazıların görüşülmesi ile devam eden toplantıda, "Cuma Geceleri Ailece Camide Buluşuyoruz", "Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Kur'an-ı Kerim Yarışmaları" ve "Asr-ı Saadetten 365 Güne" adlı eserin cemaatle birlikte okunup anlatılması konusu, Ramazan ayına kadar ve Ramazan ayı içerisinde istisnasız bütün camilerde mukabelelerin okunması. Personelin görev mahallindeki ihtiyaç sahiplerinin Ramazan öncesi tespiti ve mahalli imkanlar doğrultusunda ihtiyaçlarının karşılanması gibi konuların görüşülmesiyle toplantı sona erdi. - ERZİNCAN

Erzincan'da Şubat ayı mutat personel toplantısı yapıldı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, İmam Hatip, Erzincan, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'da Şubat ayı mutat personel toplantısı yapıldı - Son Dakika


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