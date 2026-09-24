Erzincan\'da Tarım ve Orman Bakanlığı toplantısında şap aşılama kampanyası ele alındı

Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimlerin eylül ayı koordinasyon toplantısında, tarım ve hayvancılık sektöründeki çalışmalar değerlendirildi.

DSİ 82. Şube Müdürlüğünün ev sahipliğinde, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şap hastalığına yönelik sonbahar aşılama kampanyası ele alındı.

Toplantıda ayrıca 2026 yılı üretim sezonu, Turnaçayırı Barajı inşaatında gelinen aşama ile Erzincan tarım ve hayvancılığındaki güncel gelişmeler değerlendirildi.

Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine yönelik çalışmaların görüşülmesiyle toplantı sona erdi.