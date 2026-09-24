Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığı toplantısında şap aşılama kampanyası ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığı toplantısında şap aşılama kampanyası ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan\'da Tarım ve Orman Bakanlığı toplantısında şap aşılama kampanyası ele alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimlerin eylül ayı koordinasyon toplantısında şap aşılama kampanyası ele alındı. DSİ 82. Şube Müdürlüğünün ev sahipliğindeki toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker başkanlık etti.

Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimlerin eylül ayı koordinasyon toplantısında, tarım ve hayvancılık sektöründeki çalışmalar değerlendirildi.

DSİ 82. Şube Müdürlüğünün ev sahipliğinde, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şap hastalığına yönelik sonbahar aşılama kampanyası ele alındı.

Toplantıda ayrıca 2026 yılı üretim sezonu, Turnaçayırı Barajı inşaatında gelinen aşama ile Erzincan tarım ve hayvancılığındaki güncel gelişmeler değerlendirildi.

Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine yönelik çalışmaların görüşülmesiyle toplantı sona erdi.

Kaynak: İHA
Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüTarım ve Orman BakanlığıErzincanEkonomiGüncelEylülTarımYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı Okulun yanında panik anları Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı! Okulun yanında panik anları
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı “Tasfiye yıllarca sürebilir“ Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı! "Tasfiye yıllarca sürebilir"
’Siyasi parti broşürü’ cinayetinde karar 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza 'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
11:47
Deprem nedeniyle Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi
Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
11:42
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek
Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
11:27
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık
Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
10:58
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 12:11:10. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığı toplantısında şap aşılama kampanyası ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei