Erzincan Vali Yardımcısı başkanlığında TKDK toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Erzincan Vali Yardımcısı başkanlığında TKDK toplantısı düzenlendi

Erzincan Vali Yardımcısı başkanlığında TKDK toplantısı düzenlendi

Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci'nin başkanlığında yapılan toplantıda, ilçe kaymakamları ve İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin de hazır bulundu. TKDK İl Koordinatörü Metin Bektaş'ın sunumuyla IPARD III programı başvuru şartları ve hibeler hakkında bilgi verildi ve ilçelere yapılacak çalışmalar konusunda istişarede bulunuldu.

03.05.2024 08:20
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Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci'nin başkanlığında yapılan toplantı, ilçe kaymakamları ve İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin'in katılımıyla TKDK toplantı salonunda düzenlendi.

TKDK İl Koordinatörü Metin Bektaş'ın sunumu ile IPARD III programı başvuru şartları ve hibeler hakkında bilgi verilerek ilçelere yapılacak olan çalışmalar konusunda istişarede bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Vali Yardımcısı başkanlığında TKDK toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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