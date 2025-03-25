Erzincan'da Toplu Sera Projesi İçin Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
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Erzincan'da Toplu Sera Projesi İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Erzincan\'da Toplu Sera Projesi İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Erzincan Valiliği'nin himayesinde yürütülen Toplu Sera Bölgesi Projesi kapsamında, 253 dekar sera alanıyla birlikte 247 milyon TL hibe kazandırılıyor. Yılsonuna kadar altyapı çalışmaları tamamlanarak üretim faaliyetlerine başlanacak.

25.03.2025 19:37  Güncelleme: 19:39
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Erzincan'da geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden, enine boyuna tartışılan, fizibilite raporları hazırlanan seracılık sektöründe yeni yatırım için her şey hazır. Erzincan Valiliği'nin himayesinde çalışmalar yakın zamanda start alıyor. Sektörün yol haritası bugün yapılan toplantıda gözden geçirildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun talimatlarıyla Erzincan'da başlatılan ve Erzincan Valiliği koordinasyonunda yürütülen Erzincan Toplu Sera Bölgesi Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında yapılan toplantıda Erzincan Belediyesi ve Erzincan İl Özel İdaresi tarafından yapılacak altyapı iş ve işlemleri, ihale çalışmaları ve 253 dekar seranın yapılma sürecine ilişkin yol haritası gözden geçirildi.

Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında yapılan ikinci toplantıya Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, TKDK Erzincan İl Koordinatörü Metin Bektaş, TKDK İPARD III Programından hibe kazanan 24 yatırımcı ile Erzincan Belediyesi ve Erzincan İl Özel İdaresi teknik personelleri katıldı.

Erzincan'a 253 dekar yeni sera alanıyla birlikte 247 milyon TL hibenin kazandırıldığı ve yıllık 350 milyon TL'lik ekonomik döngünün sağlanacağı Erzincan Toplu Sera Bölgesinde yılsonuna kadar tüm altyapı çalışmaları bitirilip seralarda üretim faaliyetlerine başlanacak. Oluşturulan toplu sera bölgesi hem Erzincan hem de bölgenin sebze ihtiyacının karşılanmasında aktif rol oynayacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Toplu Sera Projesi İçin Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Toplu Sera Projesi İçin Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
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