Polisler çocuklarla eğlenceli bir gün geçirerek genel güvenlik konularında bilgilendirilmede bulundular - Son Dakika
Üye Girişi

Polisler çocuklarla eğlenceli bir gün geçirerek genel güvenlik konularında bilgilendirilmede bulundular

31.07.2022 01:15
Polisler çocuklarla eğlenceli bir gün geçirerek genel güvenlik konularında bilgilendirilmede bulundular

Erzincan'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kuran kursunda eğitim gören çocuklarla eğlenceli bir gün geçirerek genel güvenlik konularında bilgilendirilmede bulundular.

Erzincan'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kuran kursunda eğitim gören çocuklarla eğlenceli bir gün geçirerek genel güvenlik konularında bilgilendirilmede bulundular.

Ergenekon Mahallesinde bulunan Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Ergenekon Camii Kur'an kursunda eğitim gören 70 öğrenciye; güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında polisler tarafından bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen etkinlikte Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklarla birebir iletişim kurarak hediye dağıttı. Ayrıca Kur'an kursu öğrencileri, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli ve polislerle birlikte oyun ve sportif etkinlikler yaptılar. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500
Erzincan'da seyir halindeki otomobil yandı Erzincan'da seyir halindeki otomobil yandı Üzümlü'de örtü yangını büyümeden söndürüldü Üzümlü'de örtü yangını büyümeden söndürüldü
Kaynak: İHA

Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polisler çocuklarla eğlenceli bir gün geçirerek genel güvenlik konularında bilgilendirilmede bulundular - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 01:15:26. #1.13#
SON DAKİKA: Polisler çocuklarla eğlenceli bir gün geçirerek genel güvenlik konularında bilgilendirilmede bulundular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement