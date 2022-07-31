Gerçekleştirilen etkinlikte Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklarla birebir iletişim kurarak hediye dağıttı. Ayrıca Kur'an kursu öğrencileri, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli ve polislerle birlikte oyun ve sportif etkinlikler yaptılar. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Polisler çocuklarla eğlenceli bir gün geçirerek genel güvenlik konularında bilgilendirilmede bulundular - Son Dakika

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