Erzincan'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Temmuz Ayında Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Temmuz Ayında Arttı

Erzincan\'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Temmuz Ayında Arttı

Erzincan'da Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 74 bin 542'ye yükseldi. Türkiye genelinde ise Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %39,3 artış gösterdi.

21.08.2024 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 74 bin 542 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Türkiye'de Temmuz ayında 276 bin 615 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %46,9'unu motosiklet, %39,4'ünü otomobil, %8,5'ini kamyonet, %2,6'sını traktör, %1,7'sini kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %39,3 arttı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %106,6, kamyonda %99,2, kamyonette %76,9, otobüste %56,1, otomobilde %43,7, motosiklette %30,3, traktörde %18,3 ve özel amaçlı taşıtta %1,4 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %19,1 arttı

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %123,7, otobüste %47,0, özel amaçlı taşıtta %41,4, motosiklette %27,9, kamyonda %23,3, otomobilde %13,5, kamyonette %8,3 artarken traktörde %8,7 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 30 milyon 261 bin 176 oldu

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,3'ünü otomobil, %19,0'ını motosiklet, %15,3'ünü kamyonet, %7,4'ünü traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 957 bin 920 adet taşıtın devri yapıldı

Temmuz ayında devri(1) yapılan taşıtların %64,9'unu otomobil, %14,7'sini kamyonet, %13,5'ini motosiklet, %2,7'sini traktör, %1,8'ini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 537 bin 616 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %19,2 artarak 1 milyon 537 bin 616 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %4,6 azalarak 16 bin 506 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 521 bin 110 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %65,2'si benzin yakıtlıdır

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin %65,2'si benzin, %13,1'i hibrit, %12,4'ü dizel, %8,3'ü elektrikli ve %1,0'ı LPG yakıtlıdır. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 835 bin 588 adet otomobilin ise %34,7'si dizel, %32,4'ü LPG, %29,8'i benzin, %1,9'u hibrit ve %0,8'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Ocak-Temmuz döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin %32,3'ü 1300 ve altı, %22,1'i 1401-1500, %17,5'i 1301-1400, %13,3'ü 1501-1600, %5,8'i 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Temmuz döneminde kaydı yapılan otomobillerin 238 bin 836'sı gri renklidir

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin %38,7'si gri, %25,5'i beyaz, %13,0'ı siyah, %11,3'ü mavi, %6,3'ü kırmızı, %2,8'i yeşil, %0,9'u turuncu, %0,6'sı sarı, %0,4'ü kahverengi ve %0,4'ü diğer renklidir. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

erzincan, Ekonomi, Türkiye, trafik, Ulaşım, Trafik, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Temmuz Ayında Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
21:16 Galatasaraylılardan tepki yağıyor İşte Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtları Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları
20:46 Geriye bir tek kilim kaldı CHP’li Döşemealtı Belediye Başkanı’nın makam odasına haciz Geriye bir tek kilim kaldı! CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:22 CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 14:05:12. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Temmuz Ayında Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement