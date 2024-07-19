Erzincan\'da Tulum Peyniri İle İlgili Toplantı Düzenlendi

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Erzincan'ın önemli tescilli ürünlerinden olan tulum peyniri konusunda Valiliğin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak toplantı düzenlendi.

Erzincan Tulum peynirinde standartı sağlama ve tescilli tulum peyniri miktarını artırmak amacıyla Erzincan Belediyesi ve Erzincan İl Özel İdaresi ile Erzincan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından kurulan Erzincan Yöresel Ürünler A.Ş. tarafından üretilen tulum peyniri ile ilgili yapılan toplantıda pazarlama konusunda yapılacak çalışmalar ele alındı.

Valiliğimiz koordinasyonunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından yürütülen bir diğer çalışma olan Tulum Peynirinin mayalama aşamasında sığır geni konusunda akademik araştırma ile ilgili olarak yaylalardan alınan numunelerin laboratuvar analizleri konusunda gelinen süreçler ve yapılacak çalışmalar ele alındı.

Yapılan toplantıya Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çırak, Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı M. Teoman Yerlikaya, Mali Hizmetler Şube Müdürü Fatih Kalkan, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Ömer Faruk Sarıtaş, Erzincan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş ve akademisyenlerimiz katıldı. - ERZİNCAN