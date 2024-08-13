Erzincan\'da Türk Diasporası Sempozyumu Hazırlıkları Yapıldı

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, "Türkiye Yüzyılında 1. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumunun" hazırlık toplantısı düzenlendi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla "Türkiye Yüzyılında 1. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumunun" hazırlık toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıda; 7-9 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzincan'da düzenlenecek olan sempozyum ile ilgili olarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Gül tarafından sunum eşliğinde bilgi verildi. - ERZİNCAN