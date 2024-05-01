Erzincan'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

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Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat destekli şafak operasyonu düzenlendi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonun videosunu Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu sosyal medya hesabından paylaştı. Operasyonun detayları hakkında bilgi verilmedi.

01.05.2024 01:07
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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

ERZİNCAN - Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat destekli şafak operasyonu düzenlendi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonun videosunu Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu sosyal medya hesabından gece saatlerinde paylaştı. Paylaşılan videoda Vali Aydoğdu, "Emniyet teşkilatımız, sabahın ilk ışıklarıyla şehrimizin huzuru ve güvenliği için harekete geçti. Bu kadim şehrin insanlarına zarar verilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda kaç şüphelinin gözaltına alındığı, ne kadar uyuşturucun ele geçirildiğine dair herhangi bilgi verilmedi.

Kaynak: İHA

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