Erzincan'da "Uzman Eller" projesinin başvuruları başladı - Son Dakika

Erzincan'da 14 Ocak ile 28 Şubat tarihleri arasında https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile yapılacak olan Kırsal Kalkınma "Uzman Eller" projesinin başvuruları başladı.

Proje kapsamında Meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun gençlere, başvurular değerlendirilirken kadın ve genç başvuru sahiplerine pozitif ayrımcılık yapılarak puan avantajı sağlanacak.

Eğitim durumu yüksek olan, kırsal alanda yaşamayı taahhüt eden, projelerine kendi öz sermayelerini katan ve mesleği ile aynı alanda proje uygulayan başvuru sahiplerine daha fazla puan verilerek öncelik tanınacak. Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri projelerine yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan projelere 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecek.

Başvuruları başlayan projenin konuları ise şu şekilde olacak;

"Hayvansal üretime yönelik projeler kapsamında; Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi, ipekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı.

Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmaması koşuluyla, su ürünleri üretimine yönelik projeler kapsamında; Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri veya kuluçkahaneleri, midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi.

Bitkisel üretime yönelik projeler kapsamında; Kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı, ormancılık projeleri, organik ve organomineral gübre üretim tesisleri, bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede kullanılan biyolojik veya biyoteknik mücadele ürünlerine yönelik üretim projeleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler, yöresel ürün ve coğrafi işaretli ürün üretimine yönelik projeler, bentlerinde belirtilen ve üretimi yapılan ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler." - ERZİNCAN