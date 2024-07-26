Erzincan'da Vatandaşlar Kışa Hazırlık Yapıyor - Son Dakika
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Erzincan'da Vatandaşlar Kışa Hazırlık Yapıyor

Erzincan\'da Vatandaşlar Kışa Hazırlık Yapıyor

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı bir köyde, buğday hasadının ardından vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatıp kışa hazırlık yapıyor. Buğdaylar yıkandıktan sonra bakır kazanlarda kaynatılarak kurutuluyor ve bulgur haline getiriliyor. Bazı vatandaşlar kendi kışlık yiyeceklerini hazırlarken, bazıları ise bulgurları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

26.07.2024 08:38
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak kışa hazırlık yapmaya başladı.

Kemah ilçesine bağlı köyde buğday hasadının ardından kazanlar kaynamaya başladı. Dev buğday kazanlarının kurulduğu köyde vatandaşlar, kış mevsimine hazırlık yapıyor. Tarladan hasadı yapılan buğdaylar yıkandıktan sonra kurulan ocaklar üzerine konulan bakır kazanlarda yaklaşık 3 saat boyunca karıştırılarak kaynatılıyor. Kaynatılan buğdaylar daha sonra yere serilen çadır ve hasırlar üzerinde kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan buğdaylar daha sonra bulgur olmak üzere değirmenlere gönderiliyor. Kimi vatandaş kendi kışlık yiyeceğini hazırlıyor kimi vatandaş ise yaptığı bulgurları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Vatandaşlardan Hatice Demir, "Her sene kışlık hazıkları olarak bulgur haşlıyoruz. Bulgurlarımızı ilk önce yıkıyoruz. Daha sonra kazanlarda kaynatıyoruz. Daha sonrada serip kurutuyoruz. Ardından değirmene gönderip öğütüyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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