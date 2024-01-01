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Erzincan'da Yeni Yıla Dev Ateş ve Halaylarla Girildi - Son Dakika
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Erzincan'da Yeni Yıla Dev Ateş ve Halaylarla Girildi

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü yeni yıla dakikalar kala, dev ateşin etrafında davul zurna eşliğinde halaylar çekilerek girildi. Havai fişek gösterisiyle gece aydınlandı. Vatandaşlar, yeni yılda sağlık, mutluluk ve huzur dilediler.

Erzincan\'da Yeni Yıla Dev Ateş ve Halaylarla Girildi
01.01.2024 - 08:39,
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Erzincan'da hava sıcaklığının eksi 2 dereceyi bulduğu yeni yıla dakikalar kala, 2024'e yakılan dev ateşin etrafında davul zurna eşliğinde halaylar çekilerek girildi. Havai fişek gösterisiyle gece aydınlandı.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde yeni yıla coşkuyla girildi. Gül Restaurantın bahçesinde yakılan dev ateşin etrafında toplanan çok sayıda vatandaş, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek 2024'ü karşıladı. Coşkunun zirve yaptığı anlarda saat 00: 00'ı gösterirken 10'dan geriye sayılarak 2024'e havai fişek gösterisiyle renk katıldı.

Eksi 2 dereceyi bulan soğuk havada yakılan ateşle ısınan ve uzun süre halay çekerek eğlenen vatandaşlar, yeni yılda iyi dilek temennisinde bulundular.

Vatandaşlar, "2024'den beklentilerimiz çok. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olmasını arzu ediyoruz. Tüm halkımıza, devletimize yeni yıl güzellikler getirsin" ifadelerinde bulundular. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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