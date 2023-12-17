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Erzincan'da Yerli Malı Haftası kutlandı - Son Dakika
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Erzincan'da Yerli Malı Haftası kutlandı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Mercan Çok Programlı Lisesinde düzenlenen etkinlikle Yerli Malı Haftası kutlandı. Etkinliğe Tercan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan, Milli Eğitim Şube Müdürü Arif Emin Kıranlıoğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve öğrenci velileri katıldı. Yerli Malı Haftası etkinlikleriyle Türk mallarının önemi ve marka değerleri hakkında sohbette bulunuldu. Öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

Erzincan\'da Yerli Malı Haftası kutlandı
17.12.2023 - 10:04,
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde Mercan Çok Programlı Lisesinde düzenlenen etkinlikle Yerli Malı Haftası kutlandı.

Düzenlenen etkinliğe Tercan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan, Milli Eğitim Şube Müdürü Arif Emin Kıranlıoğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve öğrenci velileri katıldı.

Düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan, duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yerli Malı Haftası etkinlikleriyle Türk mallarının önemi ve marka değerleri hakkında sohbette bulunuldu.

Her yıl Aralık ayının ikinci haftası kutlanan ve yerli malı tüketiminin öneminin farkına varılması için düzenlenen Yerli Malı Haftasında öğrencilere ikramlarda bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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