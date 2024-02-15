Erzincan'daki maden kazasına ilişkin komisyon kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Erzincan'daki maden kazasına ilişkin komisyon kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de

Erzincan\'daki maden kazasına ilişkin komisyon kurulmasına dair karar Resmi Gazete\'de

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Komisyon 22 üyeden kurulacak ve çalışma süresi 3 ay olacak. Komisyon, gerekirse Ankara dışında da çalışabilecek.

15.02.2024 22:52  Güncelleme: 22:53
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Erzincan'daki maden kazasına ilişkin komisyon kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de

ERZİNCAN - Erzincan İliç'te meydan gelen maden kazasının araştırılmasına ilişkin komisyon kurulmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Komisyon 22 üyeden kurulacak. Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon, gerekirse Ankara dışında da çalışabilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'daki maden kazasına ilişkin komisyon kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'daki maden kazasına ilişkin komisyon kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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