Erzincan\'dan 186 kişilik hacı kafilesi Medine\'ye uğurlandı

Yerel

Erzincan'dan hac farizasını eda etmek üzere 122 hacı adayı, 64 hacı adayı da Gümüşhane'den olmak üzere toplam 186 kişilik Erzincan kafilesi, Tercan İlçe Müftüsü Hekim Şahin'in yaptığı dualarla Medine-i Münevvere'ye uğurlandılar.

Erzincan Havalimanında yapılan programda, hac yolcuları Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ve İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem'in hac yolculuğuna dair yaptığı bilgilendirme konuşmasıyla yolculuğa hazırlanan hacı adayları, yakınları tarafından ve Tercan İlçe Müftüsü Kafile Başkanı Hekim Şahin'in dualarıyla kutsal topraklara (Medine'ye) direk uçuşla yolcu edildiler. - ERZİNCAN