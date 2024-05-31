Erzincan'dan 186 kişilik hacı kafilesi Medine'ye uğurlandı - Son Dakika
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Erzincan'dan 186 kişilik hacı kafilesi Medine'ye uğurlandı

Erzincan\'dan 186 kişilik hacı kafilesi Medine\'ye uğurlandı

Erzincan'dan 122 hacı adayı ve Gümüşhane'den 64 hacı adayı olmak üzere toplam 186 kişilik hacı kafilesi, Tercan İlçe Müftüsü Hekim Şahin'in dualarıyla Medine-i Münevvere'ye uğurlandı. Erzincan Havalimanında yapılan programda, hac yolcuları Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ve İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem'in bilgilendirme konuşmasıyla yolculuğa hazırlandılar.

31.05.2024 08:23
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Erzincan'dan hac farizasını eda etmek üzere 122 hacı adayı, 64 hacı adayı da Gümüşhane'den olmak üzere toplam 186 kişilik Erzincan kafilesi, Tercan İlçe Müftüsü Hekim Şahin'in yaptığı dualarla Medine-i Münevvere'ye uğurlandılar.

Erzincan Havalimanında yapılan programda, hac yolcuları Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ve İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem'in hac yolculuğuna dair yaptığı bilgilendirme konuşmasıyla yolculuğa hazırlanan hacı adayları, yakınları tarafından ve Tercan İlçe Müftüsü Kafile Başkanı Hekim Şahin'in dualarıyla kutsal topraklara (Medine'ye) direk uçuşla yolcu edildiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'dan 186 kişilik hacı kafilesi Medine'ye uğurlandı - Son Dakika

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