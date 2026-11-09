Erzincan\'dan 194 umreci, kasım umresi için direkt uçuşla Medine\'ye uğurlandı

Erzincan'dan 194 umreci, kasım umresi için direkt uçuşla Medine'ye uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'dan kasım ayı umre programına katılan 194 umreci, havalimanından yapılan direkt uçuşla Medine'ye uğurlandı. Uğurlama programında İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin dua etti; umreciler din görevlileri rehberliğinde Mekke ve Medine'deki kutsal mekanları ziyaret edecek.
Erzincan'dan kasım ayı umre programına katılan 194 umreci, ibadetlerini yerine getirmek ve kutsal mekanları ziyaret etmek üzere Medine'ye uğurlandı.
Erzincan İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, umreciler havalimanından gerçekleştirilen direkt uçuşla Medine'ye hareket etti.
Uğurlama programında Erzincan İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin tarafından dua edildi.
Din görevlilerinin rehberliğinde kutsal topraklara giden umrecilerin, umre ibadetlerini yerine getirerek Mekke ve Medine'deki kutsal mekanları ziyaret edeceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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