Erzincan Eczacı Odası 1. Yılını Kutluyor - Son Dakika
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Erzincan Eczacı Odası 1. Yılını Kutluyor

Erzincan Eczacı Odası 1. Yılını Kutluyor

Erzincan Eczacı Odası'nın kuruluşunun 1. yıl dönümü kutlanıyor. Başkan Burak Sarıkaya, mesleğin güçlenmesi ve hakların korunması için çalıştıklarını belirtti.

24.08.2024 11:06
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Türk Eczacıları Birliği 56. Bölge Erzincan Eczacı Odası Başkanı Eczacı Burak Sarıkaya, "Erzincan Eczacı Odası olarak kuruluşumuzun 1. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Sarıkaya kuruluş yıldönümleri dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Erzincan Eczacı Odası olarak kuruluşumuzun 1. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bir yıl önce çıktığımız bu yolda, sağlık hizmetlerinin en önemli yapı taşlarından biri olan eczacılık mesleğinin daha da güçlenmesi ve meslektaşlarımızın haklarının korunması için büyük bir azimle çalıştık.

Bu bir yıllık süre zarfında, mesleğimizin itibarını ve meslektaşlarımızın saygınlığını artırmak adına birçok önemli projeye ve görüşmelere imza attık. Erzincan'ımızdaki eczacıların karşılaştığı zorluklara çözüm üretmek, mesleki dayanışmayı pekiştirmek ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak için tüm gücümüzle çalıştık.

Erzincan Eczacı Odası olarak, toplum sağlığına katkıda bulunmayı her zaman en öncelikli görevimiz olarak benimsedik. Meslektaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde, halkımızın sağlık hizmetlerine 7 gün 24 saat erişimini kolaylaştırdık ve bu konuda önemli bir farkındalık oluşturduk.

Bu vesileyle, bir yıl boyunca bizlere destek olan tüm meslektaşlarımıza, eczane çalışanlarımıza ve Erzincan halkına teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Gelecek yıllarda da aynı kararlılık ve azimle çalışarak, mesleğimizin ve odamızın gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Erzincan Eczacı Odası olarak, bu ilk yıl dönümümüzü kutlarken, mesleğimize ve topluma olan sorumluluğumuzu daha da derinleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Birlikte daha nice başarılı yıllara ulaşmayı temenni ediyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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