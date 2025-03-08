Erzincan Emniyeti'nden Kadınlar Günü Klipi

Erzincan Emniyetinden Kadınlar Günü'ne özel klip

ERZİNCAN - Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla hazırlanan video klipte, 'güçlü kadınlar, güvenli yarınlar' mesajı vurgulandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünün çeşitli şubelerinde görev yapan kadın polislerin çalışmalarından kesitlerle hazırlanan klipte; kadınların önemi, kadın ve erkek eşitliğine dikkat çekildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşılan klipte; "Güçlü kadınlar, güvenli yarınlar. Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez." ifadelerine yer verildi.