Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Off-Roadcular Buluştu - Son Dakika
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Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Off-Roadcular Buluştu

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi\'nde Off-Roadcular Buluştu

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamında off-road tutkunları ve kampçılar bir araya geldi. Vali Hamza Aydoğdu'nun ateş yakma gösterisi sırasında yanma tehlikesi atlattığı olay renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikte havai fişek gösterisi ve Barış Polat konseri de yer aldı.

14.07.2024 01:04
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Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde, Türkiye'nin birçok ilinden gelen off-roadcular buluştu. Etkinlik öncesi dev kamp ateşi yakıldı. Üzerine benzin dökülen odunları tutuşturan Vali Hamza Aydoğdu, ateşin bir anda parlamasıyla yanma tehlikesi atlattı.

Erzincan Valiliği uhdesinde İl Özel İdaresinin son 1 yıl içerisinde yaptığı yatırımlarla yıldızı her geçen gün parlayan Ergan Dağı Kayak Merkezi yaz etkinlikleri kapsamında bugün off-road tutkunlarını, karavancıları ve kampçıları ağırladı. Türkiye'nin birçok ilinden Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne gelen off-road tutkunları ve kampçıları Vali Hamza Aydoğdu karşıladı. Etkinlik öncesi dev kamp ateşi yakıldı. Kamp ateşini tutuşturan Vali Aydoğdu, benzinin etkisiyle ateşin bir anda parlamasıyla irkilerek geri çekildi ve yanma tehlikesi atlattı.

Dev ateşin etrafında toplanan misafirler geceyi kamp yaparak geçirdiler.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte havai fişek gösterisi Erzincan semalarını aydınlattı. Vatandaşlar, Barış Polat konseriyle gecenin ilerleyen saatlerine kadar müzik keyfi yaşadılar. Başka illerden gelen misafirlerle görüşen Vali Aydoğdu, vatandaşlara iyi eğlenceler diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Off-Roadcular Buluştu - Son Dakika

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