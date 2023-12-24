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Erzincan-Erzurum Kara Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Erzincan-Erzurum Kara Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Erzurum-Erzincan Kara yolu Tercan-Kargın arasında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları dolayısıyla yol yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Yapılan tuzlama çalışmaları ve kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Erzincan-Erzurum Kara Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
24.12.2023 - 10:33,
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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve gece saatlerindeki buzlanma nedeniyle Erzurum-Erzincan Kara yolu Tercan-Kargın arasında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları dolayısıyla yol yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Yapılan tuzlama çalışmaları ve kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzurum- Erzincan kara yolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapandı. D100/25 kara yolunun 68. kilometresinde yol dün saat 18.00'da buzlanmadan kaynaklı kazalardan dolayı ulaşıma kapandı. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılamadığı için vatandaşlar saatlerce beklemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri araçları kaldıramayınca büyük vinç beklendi. Kara yolu 00.45'te tamamen açıldı ve bekleyen araçlar gönderildi.

Üzümlü İlçe Jandarma ve trafik ekipleri gece boyu yol güzergahında çalışma yaptı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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