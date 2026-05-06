Erzincan Gıda Laboratuvarı Yeni Cihazlarla Donatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan Gıda Laboratuvarı Yeni Cihazlarla Donatıldı

06.05.2026 01:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvarı, 23 milyon lira bütçeyle ileri teknoloji cihazlar aldı.

Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi destekli proje kapsamında ileri teknoloji cihazlarla donatıldı.

Toplam 23 milyon 140 bin 848 lira bütçeyle gerçekleştirilen yatırım kapsamında IR-MS, LC-MS/MS, GC-MS ve GC-FID cihazlarının alımı tamamlandı.

Yeni cihazlarla birlikte Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği kapsamında yer alan tüm analizlerin Erzincan'da yapılabileceği, kentin bölgesel analiz merkezi haline geleceği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2027 Ulusal Kalıntı İzleme Denetim Programı kapsamında bazı bölge illerinden alınacak numunelerin de Erzincan'da analiz edileceği kaydedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan Gıda Laboratuvarı Yeni Cihazlarla Donatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 03:42:49. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan Gıda Laboratuvarı Yeni Cihazlarla Donatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.